Краснотурьинск потребовал гибкости горняков

Андрей Лисицын, управляющий директор «Краснотурьинск-Полиметалл», и Максим Прачик, гендиректор КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала поддержит инвестиционный проект одной из ведущих отечественных золотодобывающих компаний — строительство производства по переработке полиметаллических руд. На производство распространятся принципы устойчивого развития, которым давно следует горнорудный холдинг.



Хабы в приоритете

Ведущий производитель драгметаллов на территории РФ и Республики Казахстан — «Полиметалл» — намерен реализовать один из стратегически важных проектов Среднего Урала: построить горно-обогатительную фабрику для переработки полиметаллических руд «Краснотурьинск-Полиметалл» (К-ПМ). Сейчас возле Краснотурьинска работает дочернее предприятие «Полиметалла» — «Золото Северного Урала», разрабатывающее 20 лет крупнейшее в регионе Воронцовское золоторудное месторождение. Благодаря интенсивным геологоразведочным работам с применением современных технологий компании удалось открыть и разведать на Северном Урале несколько полиметаллических месторождений. Золотосодержащие руды планируется переработать на мощностях «Золота Северного Урала», что существенно пополнит сырьевую базу этого предприятия. А руды с содержанием меди, цинка и других цветных металлов, которые по своим свойствам не подходят для переработки на ЗСУ и требуют другой, флотационной технологии, планируется перерабатывать на новом производстве, которое планируется запустить в эксплуатацию уже в 2022 году.

29 января 2019 года К-ПМ уже был внесен в реестр резидентов ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) Минэкономразвития РФ. Ориентировочная стоимость проекта — более 3,6 млрд руб. Планируемая перерабатывающая мощность фабрики — 450 тыс. т руды в год.

Максим Прачик генеральный директор КРСУ

На полях международной промышленной выставки «Иннопром-2019» проект поддержала корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), подписав соглашение с ООО «Краснотурьинск-Полиметалл». «Компания динамично развивается. Использует технологии искусственного интеллекта в управлении производственными процессами. Это реальность сегодняшнего дня. Здесь, у нас в регионе. Соглашение по сопровождению нового проекта нацелено на социально-экономическое развитие северных территорий области, в частности, Краснотурьинска»,— пояснил генеральный директор КРСУ Максим Прачик.

Строить фабрику планируют в непосредственной близости к «Золоту Северного Урала». Это удобно для доставки руд и перевозки готовой продукции — концентратов драгоценных и цветных металлов. Кроме того, рассматривается вариант поставки хвостов (отходы обогащения полезных ископаемых) нового производства для дополнительной переработки на переделах ЗСУ, что позволит дополнительно извлечь драгоценные металлы, а главное — утилизировать их с помощью применяемой на этом предприятии технологии полусухого складирования, без образования наливных шламохранилищ.

Согласно проекту, на К-ПМ будут доставляться руды четырех месторождений (ключевое — Пещерное, на территории Краснотурьинска), которые будут по очереди вовлекаться в производственный процесс. «Фабрика будет построена в модульном исполнении. Это позволяет очень гибко подстраиваться под переработку сырья различного минералогического состава. Кроме того, будет реализован широко применяемый в нашей компании принцип «хаба», когда руды с локальных месторождений перевозятся на процессинговые центры, где быстро, эффективно и безопасно перерабатываются»,— рассказывает директор уральского филиала «Полиметалл УК» (управляет активами компании в регионе) Андрей Новиков.

Для обеспечения эффективной логистики проекта горнорудный холдинг планирует также построить грузовую станцию и ж/д дорогу длиной 9 км, которая должна соединить станцию Красный Железняк возле Краснотурьинска с обогатительной фабрикой. Цена проекта — 1 млрд руб. Для реализации этого инфраструктурного проекта рассматривается возможность применения мер государственной поддержки.

Преференции Северному Уралу

Принцип работы «Полиметалла» — социально-ответственный бизнес. На любых территориях, на которых действуют предприятия компании, заключаются соглашения о социально-экономическом партнерстве с муниципальными образованиями. «Полиметалл» старается развивать в муниципалитетах детско-юношеский спорт, объекты здравоохранения, образования, вкладывает средства в создание комфортной городской среды. За последние десять лет деятельности горнорудной компании в Свердловской области на эти цели было инвестировано около 400 млн руб., в городском округе Краснотурьинск — 241 млн руб.

С появлением К-ПМ будут созданы 250 рабочих мест. При этом при трудоустройстве будет отдано предпочтение местным жителям из Краснотурьинска и близлежащих городов.

Андрей Новиков директор уральского филиала «Полиметалл УК»

«Наша задача создать рабочие места и увеличить налогооблагаемую базу сразу в нескольких муниципалитетах Северного Урала. При выходе на проектную мощность (с появлением обогатительной фабрики и разработке месторождения Пещерное) ожидаемый объем налоговых отчислений составит около 452,1 млн руб. в год»,— отмечает господин Новиков.

Как геологи используют LEGO в экологии?

«Полиметалл» внедряет принципы устойчивого развития во все сферы своей деятельности. В 2018 году горнодобывающий холдинг стал первой компанией, включенной в рейтинг устойчивого развития Dow Jones, среди горнодобывающих компаний мира «Полиметалл» занял 8-е место. В 2017 году компания стала первой в рейтинге экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России, подготовленном в рамках проекта программы развития ООН совместно со Всемирным фондом дикой природы. Как отмечает министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, проект К-ПМ поддерживается министерством. «Мы постоянно в контакте, мы смотрим, что делают наши предприятия»,— добавляет он.

Чтобы соответствовать мировым экологическим стандартам новая обогатительная фабрика будет оснащена современным автоматизированным оборудованием, замкнутым циклом оборота воды и высокой степенью защиты. «Полиметалл» давно отказался от наливных шламохранилищ. В проекте хвосты будут фильтровать и размещать в полусухом виде.

Об охране окружающей среды компания думает и при ведении геологоразведки, из-за которой, как правило, вырубается немалое количество леса. Изучив опыт Канады и Скандинавских стран, компания использует компактные модульные буровые станки, которые транспортируются подобно элементам LEGO без необходимости вырубки профилей-просек.

«Полиметалл» — публичная компания, акции которой размещены на фондовых площадках в Лондоне, Москве и Астане,— рассказывает Андрей Новиков.— Это не только хороший инвестиционный ресурс для реализации проектов развития, но и высокая ответственность перед акционерами и социумом. Поэтому мы придерживаемся самых высоких мировых стандартов в организации производства, реализации экологической и социальной политики».