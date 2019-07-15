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Трех руководителей управляющих компаний дисквалифицировали на три года

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края аннулировала квалификационные аттестаты на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами у трех руководителей управляющих компаний. Как сообщается на сайте инспекции, это было сделано на основании решения Арбитражного суда Пермского края.

Аттестатов лишились руководитель кондратовского ООО «Управляющая компания „Универсал-инжиниринг“» Юлия Егорова, руководитель пермского ООО «УК „Профи М“» Сергей Головнин и руководитель губахинского ООО «Управляющая компания „Ваш дом“» Нина Варава.

Информация по ним внесена в реестр дисквалифицированных лиц Минстроя России (сведения размещены в ГИС ЖКХ). С этого момента им запрещается осуществлять руководство управляющими компаниями в течение трех лет. Аттестаты были аннулированы в связи малопрофессиональным и неэффективным управлением жилищным фондом, что привело к банкротству данных управляющих компаний.

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