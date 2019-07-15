В сентябре дорожники обещают отремонтировать часть федеральной трассы в Красноармейском районе

В течение двух лет в Красноармейском районе Саратовской области должен завершиться ремонт части трассы Сызрань-Саратов-Волгоград, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

Инспекцию восстановительных работ на участке трассы Р-228 провели представители Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как отметил региональный координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Константин Лекомцев, также участвовавший в контрольных мероприятиях, в настоящее время выполнено более 62% работ, ведется укладка асфальта с 397 по 409 км трассы. В 2018 году в эксплуатацию был сдан участок дороги под Красноармейском с 410 по 419 км. В сентябре согласно плану и темпам работы объект должен быть сдан полностью. Срок гарантии составит четыре года.

«Федеральные трассы соединяют не только регионы, но и районы области с Саратовом. Ремонт трассы Р-228 завершится полностью в 2021 году. В результате после завершения проекта в нормативном состоянии будет порядка 100 км дорог»,— пояснил господин Лекомцев.

Сергей Петунин