В отель-замке Богатырь рассказали, как сэкономить на бронировании во время «Новой волны»

Выгодная акция, позволяющая с максимальной выгодой спланировать отдых в лучшем семейном отеле России по версии премии Travellers’ Choice, продлена до конца 2019 года.

Благодаря раннему бронированию, размещение в замке Богатырь в период международного музыкального фестиваля «Новая волна» обойдется гостям со скидкой до 20%. Конкурс молодых исполнителей пройдет с 24 по 29 августа в New Wave Hall (Олимпийский парк), в шаговой доступности от Богатыря. Планируя отдых в отеле-замке, гости автоматически окажутся в центре событий крупного музыкального фестиваля.

По условиям акции, скидка предоставляется на размещение от 5 ночей при бронировании за 30 дней до даты заезда.

Кроме того, к услугам гостей - комфортный пляж в шаговой доступности и ежедневный комплиментарный вход в первый тематический парк развлечений Сочи Парк.

Уникальный отель Богатырь 4* расположен на территории Сочи Парка и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В отеле - 290 номеров, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней Садко и Баллада, SPA-центр, открытый бассейн и детская площадка. Богатырь неоднократно становился лидером престижных профессиональных премий и входит в рейтинг лучших отелей России.

Подробности акции на сайте Sochipark.ru