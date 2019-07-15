«РосРАО» приступит к подготовительным работам по рекультивации челябинской свалки

ФГУП «РосРАО» заключило контракт с администрацией Челябинска на проведение подготовительных работ по рекультивации челябинской городской свалки. Стоимость работ – 147 млн руб. Закончить работы подрядчик должен до 30 октября. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал и.о. замглавы города по городскому хозяйству Евгений Крехтунов.

«11 июля заключен контракт на выполнение работ подготовительного этапа по переформированию свалочного тела. Срок выполнения работ по контракту – 30 октября. Цента контракта составляет 147 млн руб., из них 117 млн руб. – это областной бюджет. 30 млн руб. – это деньги городского бюджета», - доложил Евгений Крехтунов.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце мая состоялось публичное обсуждение проекта рекультивации челябинской городской свалки. Документацию разработал субподрядчик «ГеоТехПроект». До получения результатов госэкспертизы «РосРАО» может проводить только подготовительные работы. После получения результатов государственной экологической экспертизы начнутся земляные работы. Борта свалки будут выровнены, будет установлена система дегазации и сбора свалочного фильтрата. Техническая рекультивация завершится к 2021 году, после этого тело свалки будет укрыто изоляционным материалом и несколькими слоями грунта, на холме высадят траву. Реализация проекта потребует около 4 млрд руб.