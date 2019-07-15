В Ижевске перелезавшая на соседний балкон женщина упала с 13-го этажа

В Ижевске проводится доследственная проверка по факту гибели 35-летней жительницы города в результате падения с тринадцатого этажа дома по ул. Тверской. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, по данным проверки, она арендовала в этом доме квартиру. 14 июля женщина употребляла спиртные напитки в одной из соседних квартир, расположенной на тринадцатом этаже. Около 11 часов женщина решила перелезть на балкон соседней квартиры, при этом сорвалась и погибла в результате полученных при падении повреждений.

Следователи произвели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают очевидцев. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.