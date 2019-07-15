«Новоизбранный “слуга народа” не забыл законов шоу-бизнеса»

Владимир Зеленский посетил границу с Крымом — это был первый визит главы Украины на границу с полуостровом с 2014 года. Там президент представил своего нового постпреда, ответственного за взаимодействие с Крымом, — Антона Кориневича. А также поздравил с днем рождения режиссера Олега Сенцова, который отбывает 20-летний срок в России по обвинению в терроризме. Обозреватель «Ъ FM» Михаил Гуревич считает, что последние яркие высказывания Владимира Зеленского направлены на увеличение рейтинга его партии «Слуга народа» в преддверии парламентских выборов.

В следующий понедельник станут известны результаты внеочередных выборов в Раду, и Украина наконец-то завершит свой избирательный цикл. Конечно, самое интересное в политической жизни «незалежной» начнется сразу после — будет сформирована правящая коалиция, избран новый премьер. И «времени на раскачку», как любят говорить в Кремле, не останется совсем.

Что происходит на Украине перед выборами Читать далее

Однако именно наступившая неделя обещает стать ключевой во всей парламентской кампании. Считается, что до трети избирателей решают, кому отдать свой голос, в последние три дня до выборов, а учитывая, что определяться надо не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам, как будет выглядеть общая расстановка сил, известно весьма условно. Особенно в ситуации изменившегося после президентской гонки внутриукраинского дискурса.

Теперь уже понятно, что вечные качели «западенцы против пророссийского востока» многим на Украине порядком надоели.

За долгие годы люди так и не увидели существенной разницы между коррупционерами за ЕС или за ЕврАзЭС. В итоге на нынешних выборах сторонники старого расклада сил чуть ли не сообща сражаются с президентской партией «Слуга народа».

Иногда создается впечатление, что и информационные поводы они придумывают в координации друг с другом. Вспомним тот же недопроведенный телемост с телеканалом «Россия-1». Судя по опросам, агитация за его проведение и отмену сыграли на руку одновременно сторонникам «Европейской солидарности» Петра Порошенко и пророссийской «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком.

Примерно такой же пинг-понг происходит и по поводу заседания суда в понедельник, где может быть изменена мера пресечения журналисту Кириллу Вышинскому, которого обвиняют в госизмене. Борьба, конечно, идет не за большинство, но второе место и статус официальной оппозиции тоже многого стоит. И ведь надо признать, что до середины прошлой недели эта стратегия работала, а рекордные рейтинги новой партии власти впервые с начала кампании показали отрицательную динамику.

Но к выходным выяснилось, что новоизбранный «слуга народа» не забыл законов шоу-бизнеса. И в очередной раз показал, как умеет перехватывать повестку дня.

В ответ на «старые песни о главном», он, как говорят на Украине, «включил Лукашенко» — начал собирать чиновников и прилюдно их пороть. Пока словесно, но с таким огоньком, что избиратели потирают руки в предвкушении посадок.

И, судя по всему, имеют все шансы их дождаться. Ведь менять что-то в экономике без потери народной любви невозможно. А сажать можно бесконечно. Ну, или пока украинский избиратель не устанет и не потребует чего-то нового. Впрочем, случится это уже после выборов. А там непредсказуемая украинская политика сама подкинет свежие сюжеты и расклады.