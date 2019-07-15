«Новоизбранный “слуга народа” не забыл законов шоу-бизнеса»

Владимир Зеленский посетил границу с Крымом — это был первый визит главы Украины на границу с полуостровом с 2014 года. Там президент представил своего нового постпреда, ответственного за взаимодействие с Крымом, — Антона Кориневича. А также поздравил с днем рождения режиссера Олега Сенцова, который отбывает 20-летний срок в России по обвинению в терроризме. Обозреватель «Ъ FM» Михаил Гуревич считает, что последние яркие высказывания Владимира Зеленского направлены на увеличение рейтинга его партии «Слуга народа» в преддверии парламентских выборов.
В следующий понедельник станут известны результаты внеочередных выборов в Раду, и Украина наконец-то завершит свой избирательный цикл. Конечно, самое интересное в политической жизни «незалежной» начнется сразу после — будет сформирована правящая коалиция, избран новый премьер. И «времени на раскачку», как любят говорить в Кремле, не останется совсем.
Однако именно наступившая неделя обещает стать ключевой во всей парламентской кампании. Считается, что до трети избирателей решают, кому отдать свой голос, в последние три дня до выборов, а учитывая, что определяться надо не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам, как будет выглядеть общая расстановка сил, известно весьма условно. Особенно в ситуации изменившегося после президентской гонки внутриукраинского дискурса.
За долгие годы люди так и не увидели существенной разницы между коррупционерами за ЕС или за ЕврАзЭС. В итоге на нынешних выборах сторонники старого расклада сил чуть ли не сообща сражаются с президентской партией «Слуга народа».
Иногда создается впечатление, что и информационные поводы они придумывают в координации друг с другом. Вспомним тот же недопроведенный телемост с телеканалом «Россия-1». Судя по опросам, агитация за его проведение и отмену сыграли на руку одновременно сторонникам «Европейской солидарности» Петра Порошенко и пророссийской «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком.
Примерно такой же пинг-понг происходит и по поводу заседания суда в понедельник, где может быть изменена мера пресечения журналисту Кириллу Вышинскому, которого обвиняют в госизмене. Борьба, конечно, идет не за большинство, но второе место и статус официальной оппозиции тоже многого стоит. И ведь надо признать, что до середины прошлой недели эта стратегия работала, а рекордные рейтинги новой партии власти впервые с начала кампании показали отрицательную динамику.
Но к выходным выяснилось, что новоизбранный «слуга народа» не забыл законов шоу-бизнеса. И в очередной раз показал, как умеет перехватывать повестку дня.
И, судя по всему, имеют все шансы их дождаться. Ведь менять что-то в экономике без потери народной любви невозможно. А сажать можно бесконечно. Ну, или пока украинский избиратель не устанет и не потребует чего-то нового. Впрочем, случится это уже после выборов. А там непредсказуемая украинская политика сама подкинет свежие сюжеты и расклады.
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