Куратором отношений Башкирии и Австрии назначен Илшат Тажитдинов

Врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил ответственным за развитие отношений республики с Австрией вице-премьера Илшата Тажитдинова, который также возглавляет аппарат правительства республики. Вице-премьер будет координировать деятельность Ассоциации по содействию сотрудничеству между Республикой Башкортостан и Австрийской республикой, сообщается в документах кабмина. О создании такой ассоциации было объявлено в июне. Целью ее создания называлось представление интересов Башкирии в Австрии, оказание поддержки в расширении двусторонних связей в экономике, культуре, продвижение продукции башкирского производства на австрийском рынке, содействие в организации бизнес-миссий, конгрессно-выставочных и культурных мероприятий.

В июне по решению Радия Хабирова в Вене было развернуто представительство Башкирии, запущен дотируемый прямой рейс Уфа-Вена. Врио главы на вопрос, почему именно Австрия стала первой страной для открытия представительства Башкирии, заявил, что причиной была работа в регионе нескольких крупных австрийских предприятий, таких как Lasselsberger, Palfinger и Kronospan.

Представителем Башкирии в Австрии на общественных началах был назначен глава SMK Natural Foods GmbH Маркус Шайбльхофер.

Ирина Самойлова