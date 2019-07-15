Замглавы сормовского отдела службы судебных приставов подозревается в мошенничестве

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении и.о. руководителя Сормовского районного отдела судебных приставов УФССП по Нижегородской области (на момент преступления – заместитель руководителя) по признакам мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2018 года подозреваемая вместе с судебным приставом-исполнителем получили от женщины незначительную сумму и пообещали в обмен прекратить начатое в отношении нее производство о задолженности перед микрофинансовой организацией. Однако это дело уже было прекращено в апреле 2018 года.

Заместитель руководителя районного отдела судебных приставов задержана, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Судебный пристав-исполнитель из органов УФССП уволена.

Анастасия Еремина