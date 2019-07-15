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Подрядчик по ремонту челябинских дорог просит заменить пластиковые люки на чугунные

Заместитель гендиректора компании «Нижавтодорстрой» Александр Сидорук сообщил, что ремонту дорог в Челябинске препятствуют антивандальные люки. Пластиковые крышки не рассчитаны на нагрузки от автотранспорта, они лопаются после проезда нескольких большегрузов. Просьбу о замене люков на чугунные он озвучил на аппаратном совещании в мэрии.

«Некоторые колодцы вообще были закатаны в асфальт, некоторые в перекошенном состоянии. Сейчас подключился МУП “ПОВВ”, с помощью администрации привлекаем другие сетевые компании. На улице Худякова были в четверг-пятницу установлены пластиковые люки, шесть уже повреждены»,- рассказал Александр Сидорук.

И.о. мэра Наталья Котова поручила руководству МУП «ПОВВ» прекратить практику установки антивандальных люков на дорогах Челябинска.

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