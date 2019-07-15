Количество возбужденных Южным таможенным управлением дел выросло на 21%

В первом полугодии 2019 года таможенники Южного таможенного управления провели 339 проверочных мероприятий, сообщает пресс-служба ЮТУ.

По результатам проверок таможенники начислили 774,7 млн руб. таможенных платежей и штрафов, что на 51% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Сотрудники ЮТУ возбудили 446 дел об административных правонарушениях и 19 уголовных дел. Это 21% больше итогов аналогичного периода прошлого года.

Бюджетная эффективность одной таможенной проверки составила 6,80 млн руб. и увеличилась на 92%. Результативность таможенных проверок составила 97,35%.

Дарья Голякова