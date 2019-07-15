В Копейске назначен новый заместитель главы по ЖКХ

Заместителем главы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам назначен Юрий Заневский. Мэр Андрей Фалейчик представил его сегодня на аппаратном совещании в администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.

49-летний Юрий Заневский окончил Челябинский политехнический университет, прошел профессиональную переподготовку в Российской академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 2012 года занимал должность заместителя главы администрации Агаповского сельского поселения. В 2016 году работал в должности замглавы Агаповского района по экономике. С 2017 по 2019 годы курировал городское хозяйство в должности заместителя главы Чебаркуля. Принимал участие в конкурсе по выбору главы Копейска, который выиграл Андрей Фалейчик. В июне этого года мэр Копейска назначил Юрия Заневского начальником казенного учреждения «Управление благоустройства».