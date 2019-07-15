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В центре столицы Кубани сгорело кафе

В воскресенье, 14 июля, в центре Краснодара произошел пожар в одном из заведений общепита. Как сообщили в ГУ МЧС по краю, диспетчеру пожарной службы около часа ночи поступило сообщение о возгорании в помещении по улице Одесской. В 1:05 туда уже выехали пожарные машины, было установлено, что горела кровля на площади 300 кв. м.

Из кафе эвакуировали 15 человек из числа посетителей и персонала. В 1:46 пожар на площади 300 кв. м был локализован, в 3:30 – ликвидирован. На месте работали 13 спасателей и четыре единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

Василий Хитрых


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