Новосибирец, прописавший в своей квартире 400 иностранцев, получил крупный штраф

В Новосибирске вынесен приговор 29-летнему местному жителю Никите Егоренко, прописавшему в своей однокомнатной квартире около 400 граждан ближнего зарубежья (Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана). Как сообщает прокуратура Новосибирской области, мужчина признан виновным в совершении 96 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По данным ведомства, новосибирец осуществлял временную регистрацию с января по октябрь 2018 года. За свои услуги с иностранцев он взымал вознаграждение в размере 300 руб. От имени иностранных граждан злоумышленник подавал документы в многофункциональные центры Новосибирска, указывают в прокуратуре, однако «предоставлять им жилое помещение для фактического проживания не намеревался». Суд назначил мужчине штраф 200 тыс. руб.

Илья Николаев