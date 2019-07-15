Матч «Крылья Советов» – ЦСКА не вошел в тройку самых посещаемых по итогам тура РПЛ

Матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» – ЦСКА, прошедший 14 июля на стадионе «Самара Арена», посетили 25 287 зрителей при заполняемости арены 56%. Согласно статистическим данным официального сайта лиги, игра не попала в тройку самых посещаемых по итогам тура.

Матч «Зенит» – «Тамбов» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге собрал 46 231 зрителя. Встречу «Спартак» – «Сочи» на стадионе «Открытие Арена» в Москве посмотрели 29 892 человека. Поединок «Ахмат» – «Краснодар» в Грозном посетили 27535 зрителей. Матч «Локомотив» – «Рубин» на «РЖД Арене» в Москве начнется 15 июля в 20:00 (MSK).

В 2018 году «Крылья Советов» и ЦСКА также сыграли на «Самара Арене» в рамках 1-го тура РПЛ. Тогда этот матч посмотрели 39 137 зрителей. Снижение посещаемости по сравнению с прошлым годом составило 36%.

«Крылья Советов» победили ЦСКА со счетом 2:0.

Евгений Чернов