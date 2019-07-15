В Екатеринбурге ограничат движение на мосту у фабрики «Калина»

В Екатеринбурге в ночь с 14 на 15 июля из-за ремонта моста у фабрики «Калина» (улица Комсомольская) ограничат движение. Как сообщили в мэрии, движение перекроют по одной половине моста. Работы продлятся до 30 августа.

«Движение транспорта на время проведения работ будет направлено по другой половине моста, на которой будут открыты две полосы для движения в обе стороны»,— говорится в сообщении.

Сегодня утром из-за перекрытий на всех выездах с микрорайона ЖБИ было затруднено движение.