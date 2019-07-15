Челябинские предприниматели незаконно вывели в Киргизию более 28 млн рублей

Недобросовестные предприниматели из Челябинска через томскую компанию вывели по поддельным документам в Киргизию более 28 млн руб. Преступная схема была раскрыта сотрудниками Томской таможни и региональным управлением налоговой службы, сообщают в Сибирском таможенном управлении.

Как отмечают в ведомстве, злоумышленники, осуществлявшие деятельность на Урале, купили компанию в Томске, которая до этого успешно вела экономическую деятельность, однако с 2015 года прекратила поставки из Китая. Используя эту фирму, предприниматели заключали контракты на поставку товаров из Киргизии, открывая счета для компании в банках разных городов, в том числе Новосибирска и Екатеринбурга. Деньги за товары киргизским «компаниям-поставщикам» переводились удаленно через систему «Клиент-Банк». При этом договоры на поставку заключались не от имени фактического руководителя, а от имени бывшего директора, который не принимал никакого участия в управлении компанией с 2015 года. То есть деньги киргизским фирмам переводились с применением поддельных документов. На самом же деле указанные в договорах поставки товары – одежда и обувь, а также сплав свинца в чушках – не поставлялись.

В апреле и июне этого года по фактам выявленных правонарушений возбуждено семь уголовных дел по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере). Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1 млн руб.