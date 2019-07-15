ФК «Ростов» обыграл «Оренбург» 2:1

В первом матче нового сезона РПЛ футбольный клуб Ростов обыграл на домашней арене «Оренбург» со счетом 2:1, сообщает пресс-служба клуба.

Голы за ростовский клуб забили Шомуродов и Ионов.

«Были хорошие отрезки, некоторые даже очень, было и то, что не понравились. Присутствовала нервозность первого матча. Но раз взяли три очка, можно оценить позитивно», - оценил игру главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин.

Президент клуба Арташес Арутюнянц высказал недоумение по поводу проведения матча в такое позднее время.

«Лига ссылается на телевидение, телевидение — на лигу. В итоге массово получаем жалобы от болельщиков и менее 15 тыс. зрителей на стадионе. По местному времени Оренбурга матч и вовсе начался почти в полночь. Думаю, руководству РПЛ нужно принять решение — нужны ли им вообще болельщики на стадионах», — сказал господин Арутюнянц.

Дарья Голякова