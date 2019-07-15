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Прокуратура выявила нарушения в лагере «Спецназ дети» в Удмуртии

Прокуратура Завьяловского района Удмуртии выявила ряд нарушений по итогам проверки деятельности индивидуального предпринимателя по организации отдыха детей и их оздоровления в военно-спортивном детско-юношеском палаточном лагере «Спецназ дети», расположенном вблизи д. Русский Вожой Завьяловского района. Воспитанники лагеря – дети и подростки возраста 8-17 лет занимаются по программе военно-спортивного и патриотического направления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в ходе проверки выявлены нарушения в деятельности медицинского пункта, противопожарного законодательства и другие. С администрацией лагеря проведена беседа об устранении выявленных нарушений. По результатам проверки на имя руководителя лагеря прокурором внесено представление.

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