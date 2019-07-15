В МФЦ Башкирии текучка кадров после роста зарплаты снизилась с 34% до 13%

Текучка кадров в системе многофункциональных центров Башкирии за полтора года снизилась с 34 до 13%, сообщила сегодня на оперативном совещании в кабмине врио директора МФЦ Гульшат Арсланова. Она сообщила, что в феврале учредитель — аппарат правительства республики — повысил среднюю зарплату в организации. В Уфе по сравнению с январем 2018 года она увеличилась с 26 тыс. до 35,2 тыс. руб., в других муниципалитетах — с 16,85 до 24,89 тыс. руб. Это позволило снизить процент новичков в системе с 26% до 10% и, как следствие, повысить оперативность и качество услуг, отметила госпожа Арсланова.