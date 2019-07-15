Объем промышленного производства в Удмуртии по итогам полугодия вырос на 11,3%

По данным Удмуртстата за первые шесть месяцев 2019 года объем промышленного производства в Удмуртии оказался на 11,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Активнее всего рост наблюдается в отраслях производства бумаги и бумажных изделий (в 2,7 раза), электрооборудования (73,8%), прочих транспортных средств и оборудования (54,2%), машин и оборудования (41,3%).

Падение произошло в отраслях производства лекарств (-46,5%), текстильных изделий (-11,1%), химических веществ (-10%). Добыча полезных ископаемых снизилась на 0,2%.