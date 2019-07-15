Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии находится в тяжелом состоянии

Один из пассажиров автобуса, перевернувшегося вчера в Архангельском районе Башкирии, прооперирован и находится в тяжелом состоянии, сообщил сегодня министр здравоохранения республики Максим Забелин. По его данным, пострадавший получил черепно-мозговую травму, перелом костей таза и другие повреждения.

Шесть пассажиров автобуса погибли на месте, тела доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. 16 человек были госпитализированы сначала в Архангельскую ЦРБ, где их обследовали. Затем пострадавших перевезли в больницы Уфы.

По данным врио главы Башкирии Радия Хабирова, пассажиры автобуса китайского производства не были пристегнуты, практически все кресла во время аварии «повылетали». «Дорога идеальная, разметка идеальная»,— охарактеризовал он состояние дороги в районе ДТП. Радий Хабиров добавил, что водитель автобуса 18 раз привлекался к административной ответственности, в основном за нарушение скоростного режима. Он выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что власти республики готовы помочь с доставкой пострадавших в Татарстан.

ДТП произошло около 21 ч в районе деревни Ирныкши Архангельского района. Рейсовый автобус китайской марки King Long набережно-челнинского перевозчика «Альтекс», в котором находились 39 человек, по время сильного дождя съехал в кювет и перевернулся на крышу. В автобусе находились туристы из Татарстана, которые возвращались со сплава, в том числе дети. По данным прокуратуры республики, в автобусе находились сотрудники челнинской транспортно-экспедиционной компании «Лидер транс».

Ирина Самойлова