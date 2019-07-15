В начале недели на Урале ожидаются жара и дожди

В Свердловской области в начале недели ожидаются дожди, местами возможны грозы. Днем температура будет меняться от +21 до +30. Ночью — от +11 до +21. На юго-западе до +13. Ветер порывистый до 15 м/с. Местами шквал до 25 м/с и более, сообщили в уральском Гидрометцентре.

О сильном ветре, дожде, грозах предупредили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, сегодня, 15 июля, в регионе также возможен град. Объявлено штормовое предупреждение. «При усилении ветра и грозовом фронте следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра»,— предупредили спасатели.

В Екатеринбурге днем — от +21 до +30. Ночью — от +16 до +20. Ветер с порывами до 15-20 м/с. Местами возможны дожди и грозы.