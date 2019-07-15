Тепловую компанию Омска могут признать банкротом

Арбитражный суд Омской области принял к производству иск о банкротстве муниципального предприятия Омска «Тепловая компания». Как следует из материалов суда, заявление подало ООО «Трубная компания УПСК» из Челябинской области, которое указало на наличие просроченной задолженности омского предприятия на сумму 15,1 млн руб. Суд рассмотрит обоснованность требований трубной компании в августе.

МП «Тепловая компания» создано в 2002 году на базе муниципального унитарного предприятия «Теплокоммунэнерго». От сетей МП обеспечивается теплоснабжением 90% потребителей города. В 2016 году омское ООО «Элстар» требовало также признать МП банкротом из-за долга 2,8 млн руб. Однако дело о банкротстве было прекращено. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка МП в 2017 году — 2,9 млрд руб., чистый убыток — 31,2 млн руб.

Оксана Павлова