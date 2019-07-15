Шесть туристов из Татарстана погибли в Башкирии в результате падения автобуса в кювет

В результате опрокидывания в кювет пассажирского автобуса на трассе Уфа-Белорецк в Башкирии вчера вечером погибли шесть человек, более 20 получили травмы. 16 человек госпитализировано.

ДТП произошло около 21 ч в районе деревни Ирныкши Архангельского района республики. Рейсовый автобус китайской марки King Long набережно-челнинского перевозчика «Альтекс», в котором находились 39 человек, по время сильного дождя съехал в кювет и перевернулся на крышу. В автобусе находились туристы из Татарстана, которые возвращались со сплава, в том числе дети. По данным прокуратуры республики, в автобусе находились сотрудники челнинского ООО "ТЭК Лидер транс".

Для оказания помощи пострадавшим к месту ДТП выехали реанимационные бригады из Уфы, задействованы три бригады санавиации. Восемь человек для оказания медпомощи доставлены в Уфу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Расследование находится на контроле у центрального аппарата ведомства.

Прокуратура также проводит проверку обстоятельств ДТП.

Ирина Самойлова