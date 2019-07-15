Следствие выясняет причины ЧП в саратовском аэропорту

Южное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в саратовском аэропорту.

Как сообщает управление Следственного комитета, инцидент произошел в минувшее воскресенье примерно в 16:40. Борт, летевший по маршруту «Сургут-Саратов», выкатился за пределы ВПП. В самолете, по данным следствия, находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из которых не пострадал. Следствие выясняет причины происшествия.

Согласно расписанию, рейс «Сургут-Саратов» выполнял самолет авиакомпании Utair.

Сергей Петунин