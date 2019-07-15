В Госдуме предложили открыть закрытый город Северск

Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный предложил властям Томской области открыть крупнейший в России закрытый город Северск. «Надо под другим ключом на это посмотреть, подумать об отказе от этой закрытости. Нужна ли она? Сомневаюсь»,— заявил Павел Завальный в ходе круглого стола думского комитета в Томске (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению парламентария, режим закрытого города сдерживает его развитие, к тому же градообразующее предприятие «Сибирский химический комбинат» (входит в состав топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом») больше «не относится к оборонному комплексу» и «работает в бизнесе».

Присутствующая на круглом столе председатель думы Томской области Оксана Козловская поддержала идею, хотя ранее выступала против открытия города. Госпожа Козловская считает, что закрытость муниципалитета «становится определенной проблемой». «Предлагаю вообще сделать Томскую область пилотной площадкой по решению этой ситуации»,— сказала спикер томской думы.

Вопрос об открытии Северска поднимается много лет, однако помимо обсуждений никаких действий по открытию города пока не было. Ранее Минэкономразвития России выступало с инициативой об упразднении с 1 января 2016 года шести закрытых городов, в том числе и Северска. Тогда губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявлял, что «форсировать открытие Северска не следует». В аналогичном ключе высказывалась и спикер областной думы Оксана Козловская.

О реакции властей Томской области на инициативу — в материале “Ъ-Сибирь” «ЗАТО все непросто»

Илья Галагуз