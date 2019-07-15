Глава психинтерната под Хабаровском получил взыскание после вспышки сальмонеллеза

Министерство социальной защиты населения Хабаровского края наложило взыскание на директора психоневрологического интерната в поселке Эльбан, где вспышка кишечной инфекции 10 июля привела к заболеванию 214 пациентов, сообщила глава министерства Светлана Петухова, днем ранее побывавшая в учреждении. Напомним, 21 человек госпитализирован в Амурскую центральную районную больницу, для остальных в самом интернате был оборудован инфекционный стационар.

«Причина этой ситуации банальная — это недостаточный контроль со стороны руководства учреждения, со стороны должностных лиц, которые обязаны соблюдать технологию приготовления пищи. Также есть поставщик, который был выбран (на конкурсе. — “Ъ”) по 44-му федеральному закону, и поставил некачественные продукты. Сегодня уже принято распоряжение о привлечении директора учреждения к дисциплинарной ответственности, приняты дополнительные меры по укреплению контроля и кадрового состава интерната», — сказала журналистам госпожа Петухова. Министр сообщила также о решении в кратчайшие сроки модернизировать пищеблок, укреплять кадрами службу, где «с учетом всех кухонных и подсобных работников занято лишь десять человек».

В Эльбанском психоневрологическом интернате находится свыше 450 человек. Это проживающие там пожилые люди, а также больные с психическими расстройствами и инвалиды от 18 лет.

В свою очередь, управление Роспотребнадзора по региону сообщило о начале проверок предпринимателей, поставлявших в интернат пищевую продукцию. Ведомство обнародовало данные экспресс-анализа, выявившего у ряда заболевших сальмонеллу.

По данным эпидемиологического расследования, заболевание может быть связано с употреблением молочного крема, приготовленного с использованием куриных яиц. Ранее при обследовании пищеблока проверяющие выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства: нарушение требований к обработке яиц, нарушение условий хранения готовой продукции, отсутствие технологических карт на большинство блюд, требующий замены кухонный инвентарь и т. д. Министерствам здравоохранения и соцзащиты населения Хабаровского края, а также руководству интерната выданы предписания о дополнительных профилактических и дезинфекционных мероприятиях.

Как сообщалось, прокуратура региона организовала проверку обстоятельств, после чего Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Эрнест Филипповский, Хабаровск