Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП, говорится в сообщении Управления госохраны (УГО) страны в Facebook. Местный портал «Первый Запорожский» добавил, что ДТП произошло при попытке обгона колонны автобусов, перевозивших детей в оздоровительный лагерь.

«14 июля микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП»,— говорится в сообщении УГО. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

Отмечается, что автомобиля президента в составе кортежа не было, а в аварию попали еще две машины, которые двигались в попутном направлении. «Дополнительно информируем, что штат УГО Украины укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины»,— подчеркнули в управлении.