«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина. По его словам, бахрейнская сторона готова приступить к реализации проектов до конца года.

«До конца этого года мы готовы приступить к финансированию конкретного инфраструктурного проекта. В ближайшее время планируется встреча в Москве для обсуждения всех деталей»,— пояснил господин Довина. Он отметил, что у компании есть несколько «приоритетных направлений». По словам господина Довина, представители компании несколько раз побывали в Крыму, после чего подписали меморандум о сотрудничестве.

В частности инвесткомпанию интересуют проекты в области строительства дорог и железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, рассматривается возможность строительства цементного завода, возведение жилищных объектов или завода по переработке сточных вод, а также проекты в энергетических и других сферах.