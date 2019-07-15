Москалькова предупредила о давлении украинских радикалов на рассматривающий дело Вышинского суд

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова сообщила об угрозах и попытках давления на судебные органы Украины по делу руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. В заявлении на своем сайте она призвала «выступить против провокаций».

«В связи с назначенным на завтра рассмотрением в суде дела о возможной замене меры пресечения К.Вышинскому мне стало известно об угрозах провокаций и попытках давления на судебные органы Украины со стороны радикально настроенных граждан»,— говорится в сообщении омбусмена.

Напомним, господин Вышинский был задержан в июне 2018 года по обвинению в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Журналист арестован до 22 июля. Верховный суд Украины счел 3917424его арест законным.

На одно из заседаний по делу господина Вышинского приехала госпожа Москалькова. Она смогла пообщаться с ним в зале суда, спросив, что передать родным. «Пусть держатся»,— ответил журналист, находившийся в стеклянной «клетке».