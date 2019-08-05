Гастроли

Лебеди из Новосибирска

В Большом театре 5 августа состоится премьерный показ балета «Лебединое озеро» в постановке Новосибирского театра оперы и балета. В рамках первых гастролей после 40-летнего перерыва театр привозит на историческую сцену Большого шедевры П.И. Чайковского, в том числе «Лебединое озеро». Постановщик и мастер реконструкции балетной классики ХХ века Михаил Мессерер воссоздаст знаменитый спектакль Большого театра 1956 года в хореографии М. Петипа и А. Горского — символ советского хореографического искусства. В гастрольных спектаклях примет участие премьер Михайловского театра и приглашенный солист Большого Иван Васильев, он исполнит партию Злого гения.

Образ

Искусство сакрального

В альбоме «Государственные регалии Московского царства» представлена шапка Мономаха и другие атрибуты власти Фото: Музеи Московского Кремля

Музеи Московского Кремля выпустили альбом «Государственные регалии Московского царства». В нем представлены наиболее ценные экспонаты из коллекции великокняжеских и царских реликвий XIV–XVII веков. Благодаря таким национальным регалиям, как шапка Мономаха, наперсный крест Животворящего Древа, с возложения которого начиналась церемония венчания на царство, барма — парадный воротник с драгоценными камнями, и золотая цепь, и творился сакральный облик государя в глазах приближенных и народа. Всего в альбоме представлены 35 драгоценных атрибутов верховной власти.

Место

Древнее нет

Фрагмент мраморной купели V–VI веков. Фанагория Фото: Институт Археологии РАН

Один из древнейших христианских храмов в России обнаружен специалистами Института археологии РАН в Фанагории. От сооружения на Таманском полуострове, которое археологи датировали предположительно V–VI веками, до наших дней сохранились только фрагменты мраморной алтарной столешницы и прямоугольной купели. По словам Владимира Кузнецова, руководителя Фанагорийской экспедиции, эти артефакты проливают свет на распространение христианской культуры в ранневизантийское время. «Эти находки очень важны для понимания того, как становилось христианство на территории современной России… Не исключено, что найденные фрагменты принадлежат… древнейшему христианскому [храму], который когда-то находился на азиатской части Боспора».

Голос

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я способен смотреть кино 24 часа в сутки»

Режиссер Квентин Тарантино, который 7 августа представит в Москве свой новый фильм «Однажды в… Голливуде»

Звук

Извержение этно

Участник Zdob ?i Zdub Роман Ягупов Фото: РИА Новости

В Шереметевском дворце 10 августа стартует Международный этнический фестиваль «Музыки мира». Уже четвертый год подряд он собирает лучших этномузыкантов из Москвы, Петербурга, российских регионов и соседних стран. Среди хедлайнеров фестиваля — этнорокеры Zdob ?i Zdub из Молдавии и Khoomei Beat из Тувы, а также московская группа Seven Eight Band, исполняющая армяно-балканский этноджаз. Кроме концертов, познакомиться с музыкальной культурой самых отдаленных регионов России и стран ближнего зарубежья можно будет на мастер-классах этномузыкантов и мастеров — создателей экзотических инструментов.

Вещь

Фото: MUSEO ORO DEL PERU

Фигурка ящерицы (культура Фриас, 100 — примерно 300-е гг. н. э.) и еще более 80 экспонатов из коллекции музея «Золото Перу», привезенных из Лимы, представлены в Российском этнографическом музее.

Анонсы

6.08

На ВДНХ открыта выставка «Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только».

7.08

В KGallery (Санкт-Петербург) откроется выставка живописи московского и ленинградского искусства 1950–1980-х годов (Анатолий Зверев, Владимир Яковлев, Оскар Рабин, Владимир Немухин, Дмитрий Краснопевцев и т.д.).

8.08

В Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского открывается выставка «История российского дизайна 1917–2017».

9.08

Фото: Централ Партнершип

В широком прокате приключенческий фильм «Дора и Затерянный город» (в главных ролях — Изабель Монер и Бенисио дель Торо).

10.08

Фестиваль Zavtra соберет в парке Горького «Мумий Тролль», ZAZ, Therr Maitz и других музыкантов.

11.08

В центре Artplay проходит фестиваль корейской культуры ASIA SPACE.