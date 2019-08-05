Геронтология

Толстые стареют быстрее

Ожирение влияет на объем серого вещества в мозге, заявляют ученые из Университета Майами. Чем выше индекс массы тела, тем тоньше кора головного мозга и меньше серого вещества. Именно эти изменения делают человека забывчивым и в целом снижают когнитивные функции. Особенно сильна такая взаимосвязь для людей старше 65 лет. «При нормальном старении взрослых общий уровень истончения корковой мантии составляет от 0,01 до 0,10 мм за десятилетие,— говорит автор исследования Татьяна Рандек.— Результаты нашего исследования указывают на то, что избыточный вес или ожирение может ускорить старение головного мозга как минимум на десять лет». Хорошая новость в том, что, видимо, процесс старения мозга можно замедлить — с помощью снижения лишнего веса.

Диетология

Безобеденный перерыв

Желающим похудеть необходимо сдвинуть свой ужин на два часа дня, советуют ученые из Университета Алабамы (США). В рамках большого исследования они изучили, как время приема пищи и ее частота связаны с суточным энергообменом. Участники исследования потребляли одинаковое количество калорий за день, завтракали в 8 утра, а вот последний прием пищи был в разное время: у одних привычно в восемь вечера, у другой группы — в 14 часов. Именно у последних интенсивнее снижались и калории, и общий уровень жировых отложений. «Возможно, дело в том, что такое большое "голодное" окно переключает организм с углеводов к сжиганию жира для получения энергии», — предполагает автор исследования Кортни Петерсон.

Эпидемиология

Грибки атакуют

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

В мире стремительно распространяется новый вид грибковых инфекций, что может грозить новыми эпидемиями, предупреждают ученые из Университета Джонса Хопкинса (США). По их мнению, причина в глобальном потеплении, точнее в том, что грибковые инфекции стали к нему адаптироваться. Дело в том, что до сих пор эти инфекции не передавались нам через птиц и животных, поскольку высокая температура тела человека служила надежной защитой (для размножения грибкам нужны достаточно низкие температуры). Однако новый вид грибка — Candida auris — прекрасно живет и развивается даже при 42 градусах Цельсия. Пока этот грибок заражает лишь кожу и часть уха человека. «Но приспособившись к теплой среде, он может дать толчок к появлению эпидемии грибковых инфекций, пока даже неизвестных науке», — предупреждает автор исследования Артуро Касадеволл.

Генетика

Человекомышь

Санкцию на опыты с гибридными эмбрионами мышей и человека впервые в мире дало правительство Японии, до сих пор такого рода эксперименты были приостановлены во всех странах. Работу будут проводить ученые из Университета Токио. Японцы планируют использовать химерные эмбрионы для выращивания органов для трансплантации. По словам биолога и руководителя проекта Хиромицу Накаучи, исследования помогут в дальнейшем решить проблему нехватки донорских органов. Искусственно выращенные органы, по словам ученых, будут идентичны естественным, поэтому ученые надеются избежать проблем с отторжением, часто встречающихся при трансплантации. В первую очередь ученые будут работать над выращиванием поджелудочной железы. В случае успеха они перейдут к химерным организмам с более крупными животными, что дает шанс вырастить орган, пригодный для пересадки человеку.

Эндокринология

Женский след аутизма

Причиной развития аутизма у ребенка может быть избыток половых гормонов у матери во время беременности. Такой неожиданный вывод сделали ученые из Кембриджского университета (Великобритания), которые в течение десятилетия изучали причины и симптомы этого заболевания. Исследователи обнаружили повышенный уровень тестостерона в крови людей с аутизмом и стали изучать связь заболевания с гормональным статусом. В итоге выяснилось, что решающую роль в развитии аутизма играл даже не тестостерон, а эстрогены — женские гормоны. Этих молекул было необычно много в крови как беременных женщин, так и их детей, которым позже был диагностирован аутизм. «Пока эти результаты верны лишь для мальчиков,— говорит исследователь Алекса Поль.— Влияет ли уровень половых гормонов на развитие аутизма у женщин, еще предстоит выяснить».

Опрос

Излечим ли рак легкого?

Накануне Всемирного дня борьбы с раком легкого (1 августа) россиян спросили, что им известно об этом заболевании. Оказалось, что 70% опрошенных сталкивались с онкологическими заболеваниями: диагнозы ставили их родным и близким. Чаще всего встречаются рак молочной железы (33%) и рак желудка (25%). Рак легкого входит в тройку самых распространенных онкозаболеваний — 24%, причем главной причиной его возникновения россияне считают плохую экологию (далее идут курение, дурная наследственность и алкоголь). Что касается перспектив лечения, то вот что об этом думают опрошенные:

Биохимия

Кошки без аллергена

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Принципиально новый способ предотвратить аллергическую реакцию на кошек разрабатывают исследователи из Nestlе Purina Research. Известно, что основной причиной аллергии на этих животных является белок Fel d1, который содержится в кошачьей моче, слюне и частичках кожи. Попытки ученых создать средство, в котором антитела противостояли бы кошачьему белку, были неэффективны, поскольку в желудке человека содержащие их молекулы не выживают. Тогда исследователи решили перенести усилия на «модернизацию» самих кошек. Специальная добавка в корм, содержащая антитела, нейтрализует аллергенный белок прямо в ротовой полости. И в итоге он не попадает в организм животного. «Не исключено, что мы сумеем создать специальный кошачий корм против аллергии»,— говорит руководитель исследования Элизабет Сатьярадж.