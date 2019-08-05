Суперклей компании DELO

Зависнут все!

Уже сложилась своего рода традиция: как только в мире изобретается очередной вариант суперклея, его демонстрация проводится путем подвешивания в воздухе автомобиля. В 1959 году таким образом был разрекламирован первый в истории человечества суперклей Eastman 910: в США над оживленной улицей подъемным краном был поднят автомобиль, который удерживался благодаря клею. Незадолго до этого создатель Eastman 910 Гарри Кувер принял участие в популярном в те годы в американском телешоу под названием «У меня есть секрет», где во время передачи на сцену вертикально был опущен трос, а Кувер, используя свой клей, перпендикулярно соединил трос с металлическим стержнем и, выждав паузу, повис в воздухе, уцепившись за данную конструкцию. Этим летом эффектный трюк выполнила немецкая компания по производству промышленного клея DELO: разработанный ею клей нанесли на алюминиевый цилиндр радиусом всего 3,5 сантиметра, который установили на грузоподъемном кране, и специалисты DELO подняли грузовик с помощью грузозахватных приспособлений на метр вверх. 17-тонная машина висела на клее час под наблюдением представителей Книги рекордов Гиннесса и зрителей. Мировое достижение признали официально. «У нас получилось»,— гордо сказала управляющий партнер компании DELO Сабина Херольд. Клей DELO побил рекорд сентября 2013 года, когда специалисты Центра авиации и космонавтики Германии подняли в воздух груз весом в 16,09 тонны.

Светлана Сухова