Харвистер и Кришна, гуси из Минска

Она ему сказала «га»

В белорусской столице отгремела свадьба, которую журналисты окрестили главным торжеством лета: гусь Харвистер взял в жены гусыню Кришну. Праздник удался: лимузин, красная дорожка, брызги шампанского и лепестки роз — пернатой паре позавидуют многие молодожены. В модный клуб съехался столичный бомонд и съемочные группы телеканалов — все ради того, чтобы слышать, как невеста в белоснежном платье скажет заветное «Га», а жених в смокинге наденет ей обручальное кольцо на шею. Вот только власти, увы, поставили счастье молодых под угрозу: отказались регистрировать их союз. И хотя хозяин пары минский блогер Андрей Гурин уверяет, что собрал необходимый пакет документов и предоставил его в администрацию города, чиновники помахали перед клювами жениха и невесты Кодексом Республики Беларусь о семье и браке. По законодательству брачующимися могут быть только мужчина и женщина.

Праздник из-за жесткой позиции властей отменять не стали: птицы готовы бороться за свою любовь, у них давние отношения, и запреты их не смущают. Да и сочувствующих хватает: Андрей Гурин давно живет под одной крышей с Харвистером, снимая на камеру все этапы жизни любимца — от покупки яйца и первого купания до походов в ресторан и поездок в общественном транспорте. Свадьба в этом ряду — лишь логичное развитие событий, к которому подтолкнули подписчики YouTube-канала гуся (их уже не меньше 15 тысяч, и это они посоветовали завести Харвистеру подружку). «На самом деле гусь не глупее собаки и легко поддается дрессировке,— объясняет Андрей.— Даже с гоготом можно справиться: без повода он в квартире голос не подает».

В общем, есть основания полагать, что о похождениях этой семейной пары мы еще услышим. Как-никак гусь и в одиночку «держит зал» третий сезон, а скоро, надо думать, пойдут гусята…

Ганна Курак