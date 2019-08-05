Кейти Перри,певица, композитор

Темная лошадка

Суд присяжных Лос-Анджелеса единогласно признал песню Dark Horse Кейти Перри плагиатом. Самая высокооплачиваемая певица в мире, заработавшая только в прошлом году 83 млн долларов, не побрезговала творчеством малоизвестного христианского рэпера Маркуса Грея. Его композицию Joyful Noise о Христе — «Ангелы окружают Его престол… Вся земля полна Его славы» — Кейти превратила в оккультный клип, представ на видео, как египетская жрица в окружении языческих богов. Dark Horse не только долгое время возглавляла мировые чарты, но и принесла исполнительнице музыкальную премию «Грэмми» — на церемонии Перри выступила уже в образе ведьмы, вокруг которой плясали бесы.

Эта дочь проповедников теперь заявляет: «Я не верю ни в небеса, ни в ад, ни в старичка, который сидит во главе на троне». А ведь когда-то Кейти пела в церковном хоре и даже пыталась стать евангельской исполнительницей, но ее альбом, выпущенный в 2001 году, плохо продавался. Тогда Перри резко сменила образ и произвела фурор дерзким синглом I Kissed a Girl («Я поцеловала девушку»). Кейти призналась, что мечтала стать звездой, как христианская поп-исполнительница Эми Грант, но не получилось, поэтому она «продала душу дьяволу». В христианской блогосфере теперь комментируют творчество Перри словами из Евангелия: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» А мать певицы просит молиться «за чудесные перемены в сердце» ее дочери.

Наталья Радулова