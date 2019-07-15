Гендиректору «Горнозаводскцемента» продлили контракт до конца следующего года

Совет директоров ПАО «Горнозаводскцемент» продлил контракт гендиректору предприятия Сергею Стрельникову до 31 декабря 2020 года. Гендиректором общества господин Стрельников был избран 15 января этого года, полномочия предыдущего руководителя, Вячеслава Фурмана, были прекращены. Как сообщалось ранее, 77,1394% акций ПАО «ГЗЦ» с 25 декабря 2018 года перешло в собственность ООО «Южно-уральская горно-перерабатывающая компания» (ЮУГПК, г. Новотроицк). Акции продали ООО «М-600» (владело 75%) гендиректор ГЦЗ Вячеслав Фурман и председатель совета директоров ПАО Анатолий Мокрушин (владел более 2%).

«Горнозаводскцемент» — крупный российский производитель цемента, его мощности рассчитаны на 2 млн тонн в год. Основные потребители — предприятия Пермского края, Свердловской и Кировской областей, Республики Татарстан.