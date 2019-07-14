Снос аварийного дома на Гашкова ,28Б оценили в 30 млн рублей

Администрация Перми объявила аукцион на снос многоквартирного дома по улице Гашкова 28Б. Информация об аукционе появилась на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Начальная (максимальная) цена контракта - 30 млн руб. Прием заявок заканчивается 22 июля.

Жилой девятиэтажный дом №28б на улице Гашкова в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района Перми был сдан в эксплуатацию в 1998 году. Еще при приемке здания был обнаружен ряд дефектов – в частности отсутствие надлежащего оборудования в канализационных коллекторах, тем не менее, госкомиссия подписала акт о приемке дома. В 2001 году дом начал сползать в лог, и строители возвели опорную стену. В марте 2005 года из-за прорыва канализации были полностью затоплены подвалы жилого дома и часть первых этажей, а сам дом стал вновь сползать в лог. После чего мэрия признала здание аварийным.

Администрация рассматривала вариант ремонта дома для его дальнейшего использования в составе маневренного фонда. Однако, в 2018 году восстановление дома было признано нецелесообразным.