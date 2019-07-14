ИКМО «Черная речка» отказала в регистрации всем независимым кандидатам

Избирком муниципального образования «Черная речка» отказал в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты от оппозиционных политических партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». Об этом “Ъ-СПб” рассказал представитель «СР» Павел Чупрунов. Ему, как и остальным, заявили, что они не предоставили задокументированные решения о проведении партийных конференций, на которых утверждался список выдвиженцев.

Как заявляют граждане, получившие отказ, в пакетах документов, которые они приносили в комиссию, решения были. Более того, члены комиссии подтвердили этот факт, поставив подписи. Кандидаты считают отказы незаконными и будут обжаловать их через городскую избирательную комиссию.

Отметим, что в субботу, 13 июля, удалось зарегистрироваться лишь нескольким кандидатам. Все они баллотируются от «Единой России».

Напомним, ранее в ИКМО «Черная речка» приехали сотрудники Центризбиркома и ГИК, так как независимым кандидатам не давали сдать документы. Некоторые, как господин Чупрунов, пытались сделать это в течение шести дней.

Олег Дилимбетов