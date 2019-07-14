СМИ сообщили от отказе России обсуждать передачу двух островов Японии

Российская сторона не стала обсуждать с Японией передачу двух из четырех южнокурильских островов в рамках переговоров о заключении мирного договора. Как сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники, одной из причин стали опасения России в связи с возможным расширением американского военного контингента в рамках японско-американского альянса.

Япония на саммите G20 намеревалась достичь определенных договоренностей на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, но Россия настояла, что «декларация не может быть применена в том виде, в котором она есть» (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в июне этого года на переговорах в Токио стороны вновь не смогли прийти к общему знаменателю относительно формата и содержания возможного мирного договора. К вопросу спорных территорий добавилась проблема формата гипотетического мирного договора: Токио настаивает на одностраничном документе, Москва хочет подписания масштабного соглашения, отражающего прошедшие со времен окончания войны десятилетия.

Подробнее о разных представлениях Москвы и Токио о мирном договоре читайте в материале “Ъ” «Пограничная проблема превратилась в постраничную».