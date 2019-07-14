В субботу, 13 июля, в Екатеринбурге впервые прошел этап Кубка Российской автомобильной федерации (РАФ) — ретро-ралли «Кубок Урала». В нем приняли участие 57 автомобилей, выпущенных в период с 1930 года по 1988 год. Участниками ралли стали представители ретро-сообществ из Екатеринбурга, Тюмени, Москвы. Для экипажей из Франции и Испании музей автомобильной техники УГМК предоставил советскую «классику» – 21-ую «Волгу» (1961 года) и «Копейку» (1972 года). «Кубок Урала» завоевала команда из Москвы (Игорь Федоров и Евгений Сальников) на автомобиле ВАЗ-2102 (1977 года). Второе место заняли Павел Абсалямов и Светлана Мозговая на Porsche 911 (1969 года), третье — Александр Дмитриев и Кристина Никулина на Porsche 911S (1977 года). Обе команды из Екатеринбурга.