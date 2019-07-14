В Хабаровске полицейский насмерть сбил человека на пешеходном перекресте

Сотрудник полиции за рулем служебного автомобиля сбил на пешеходном переходе в Хабаровске троих пешеходов, один из которых погиб, сообщил Следственный комитет России (СКР). Следственное управление СКР по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

«Управляя служебной машиной «УАЗ», (полицейский.— “Ъ”) на пешеходном переходе совершил наезд на троих мужчин. В результате ДТП один пострадавший (44 года) скончался, двое (44 и 28 лет) доставлены в больницу, им оказывается квалифицированная медицинская помощь»,— говорится в сообщении.

По данным управления МВД по Хабаровскому краю, ДТП произошло ночью на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской. Как отмечает ведомство, водитель был трезв.

Эрнест Филипповский, Хабаровск