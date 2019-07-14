В Екатеринбурге совершено нападение на фанатов «Уфы»

Вечером в субботу перед матчем первого тура чемпионата России по футболу, где играл «Урал» и «Уфа» (игра окончилась со счетом 3:2), произошло нападение на фанатов гостей. По данным «Спорт-Экспресс», пострадало 16 уфимцев, на которых возле «Екатеринбург-Арены» напали хулиганы. Впрочем, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых опроверг информацию о массовой драке. «Матч прошел достойно, ничем омрачен не был. На стадионе был привлечен к административной ответственности всего один болельщик из числа местных жителей за нарушение правил при посещении спортивных мероприятий. А гостей из Башкирии, прибывших на матч на автобусах, полицейские наряды сопроводили до границы с соседним регионом»,— пояснил полковник Горелых.