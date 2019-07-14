Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Представители ВТБ, Альфа-банка и «ФК Открытие» подтвердили, что получали такое письмо.

Сейчас средний размер межбанковской комиссии по таким трансакциям составляет 1,99%. Visa может понизить его до 0,8% для автодилеров и продавцов недвижимости, до 1,3% — для аптек, до 1% — для образовательных услуг, до 1% — для лицензированных учреждений в сфере здравоохранения. При этом устанавливается правило, что размер комиссии не должен превышать 10 тыс. руб. То есть при покупке авто или квартиры стоимостью выше 1,25 млн руб. комиссия будет ниже 0,8%.

Пресс-служба Visa косвенно подтвердила информацию об изменении тарифа, заявив, что «периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема».

Ранее Visa снизила комиссию до 1% на прием карт для небольших магазинов и ларьков, которые как минимум полгода не были партнерами системы. Пониженный тариф будет действовать для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год. Оборот таких компаний по картам Visa не должен превышать 3 млн руб. в год.

Подробнее о льготе читайте в публикации “Ъ FM” «Visa решила помочь торговому микробизнесу».