Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин поздравил французского президента Эмманюэля Макрона с Днем взятия Бастилии. В поздравительной телеграмме господин Путин отметил важность двусторонних отношении между Россией и Францией в решении международных вопросов и, в частности, в обеспечении безопасности и стабильности в Европе.

Также российский президент выразил уверенность, что «опираясь на добрые традиции прошлого» Россия и Франция могут «успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях».

Напомним, День взятия Бастилии традиционно с 1880 года отмечается 14 июля. Этот день связывают с двумя датами: штурмом Бастилии 14 июля 1789 года в период Великой французской революции и Праздником Федерации, который состоялся в 1790 году.