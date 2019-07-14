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Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»

В штате Калифорния в возрасте 52 лет умерла американская актриса Стефани Нижник. Как сообщает газета Variety, актриса скончалась 23 июня в Энсино. Причину смерти издание не указывает.

За свою карьеру Стефани Нижник снялась в десятке полнометражных фильмов, в том числе «Стартрек: Восстание», и множестве сериалов. Среди ее работ в многосерийных фильмах: «Стартрек: Энтерпрайз», «Она написала убийство», «Остаться в живых», «CSI: Майами», «Доктор Куин, женщина-врач», «Анатомия страсти» и «Диагноз: убийство», а также роль Нины Фини в сериале «Любовь вдовца» (2002–2006).

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