В Перми на продажу выставлено четыре хостела

На сайте Avito продаются четыре хостела. На ул. Кронштадтской, 12 продается хостел «Легко поспать» за 430 тыс. руб. Хостел состоит из четырех номеров вместимостью 23 человека. Продажа объясняется отъездом собственника и открытием бизнеса в Краснодаре.

Отель-хостел «Бункер» на ул. Революции, 58 стоит 14,3 млн руб. В отеле девять номеров на 40 человек.

Хостел на ул. Островского, 49 имеет номера на 2,4 и 6 человек общей вместимостью 26 человек. Он продается за 750 тыс. руб.

Хостел «Мой мир» на ул. Пермской, 24 оценен в 630 тыс. руб. В хостеле пять номеров на 21 человека.