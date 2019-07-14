Верещагинский район включился в борьбу с борщевиком

Администрация Верещагинского района нашла поставщика для борьбы с борщевиком. При максимальной стоимости контракта в 982,5 тыс. руб. контракт будет подписан с ИП Романом Васевым, оценившим свои услуги в 658 тыс. руб. конкуренцию ему составило ООО «Сфера пожарной безопасности». Источником финансирования является местный бюджет.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит обработать участки площадью 250 тыс. кв. м, заросшие борщевиком, до 30 августа. Гарантия на работы должна составить один год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Роман Васев в 2019 году принимал участие в четырех закупках на капремонты, вывоз мусора и содержание памятников, но не заключал контрактов. В 2018 году он заключил контракты на 780,5 тыс. руб. Он поставлял стройматериалы и устанавливал адресные таблички на домах.

Ранее администрация Октябрьского района объявила торги на работы по удалению сорной растительности. Максимальная стоимость контракта составляет 250 тыс. руб.