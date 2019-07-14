В центре Перми на продажу выставлено два бара

На сайте Avito опубликованы объявления о продаже двух баров. Meat bar на ул. Плеханова, 53 оценен в 900 тыс. руб. По словам продавца, выручка составляет 430 тыс. руб. в месяц, штат состоит из пяти человек, в заведении 24 места.

Другой бар, судя по объявлению, расположен на улице Тимирязева. Продавец не указал его название, отметив, что это «знаменитый бар в центре Перми». Он стоит 5 млн руб. Интерьер на фотографиях совпадает с баром «Тролль» на ул. Островского, 74. Продавец указал, что в сделку войдет «ООО без долгов, знаменитый и раскрученный бренд, оборудование, мягкая и из натурального дерева мебель, девять больших экранов, система учета, все договора с поставщиками и другими организациями, меню и все-все-все».

Напомним, ранее на продажу были выставлены караоке «Лабиринт» и «Эстрада».