Фильм «Дылда» Кантемира Балагова получил премию на кинофестивале в Армении

Картина «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова получила премию «Серебряный абрикос» на XVI международном кинофестивале «Золотой абрикос» в Армении. Он завершился в субботу, 13 июля.
Главный приз среди полнометражных фильмов — «Золотой абрикос» — получил британский «Рей и Лиз» режиссера Ричарда Билингейма.
В тройку лучших картин также вошла работа «Полночный путник» Хассана Фазили (США–Великобритания–Канада).
На конкурс было представлено 100 фильмов из 30 стран.
О «Дылде» Кантемира Балагова — Василий Степанов в материале “Ъ–weekend” «Завышенные традиции».
просмотров: 216418
просмотров: 101932
просмотров: 61049
просмотров: 59599
просмотров: 36293